"Панцир-С1", місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску дроні та об’єкти забезпечення російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Так, у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
У районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу.
Також українські воїни били по логістичних об’єктах противника. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів.
Крім того, у районі Строітєля Бєлгородської області РФ уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника.
Нагадаємо, цієї ночі, 9 жовтня, українські дрони вдарили по дата-центру "Яндексу" в Калузі.
А у Республіці Комі був атакований Ухтинський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.
Також Сили оборони атакували завод у Тверській області - "Редкінський дослідний завод".
Він виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.