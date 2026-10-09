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"Панцир-С1", місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

14:30 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян (Getty Images)

Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску дроні та об’єкти забезпечення російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

У районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу.

Також українські воїни били по логістичних об’єктах противника. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Крім того, у районі Строітєля Бєлгородської області РФ уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, цієї ночі, 9 жовтня, українські дрони вдарили по дата-центру "Яндексу" в Калузі.

А у Республіці Комі був атакований Ухтинський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.

Також Сили оборони атакували завод у Тверській області - "Редкінський дослідний завод".

Він виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.

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