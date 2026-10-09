"Панцир-С1", місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

Так, у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

У районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу.

Також українські воїни били по логістичних об’єктах противника. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів.



Крім того, у районі Строітєля Бєлгородської області РФ уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника.

