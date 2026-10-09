"Панцирь-С1", место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

Последние удары по объектам РФ

Напомним, в эту ночь, 9 октября, украинские дроны ударили по дата-центру "Яндекса" в Калуге.

А в Республике Коми был атакован Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие производит около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Также Силы обороны атаковали завод в Тверской области - "Редкинский опытный завод".

Он производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.