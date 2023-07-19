Панівна точка. В ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського

Населений пункт Старомайорське височіє над пересічною місцевістю та є важливою панівною точкою для вогневого контролю.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна .

"Треба говорити, що ведеться важка робота, якщо брати напрямок Новосілка - Урожайне. Тут активно і гаряче. Ворог активно застосовує безпілотники. Наприклад сьогодні вночі була атака дроном-камікадзе типу "Ланцет", - розповів Шершень.

Як відзначив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку, ЗСУ мають значний об'єм робот щодо наступальних дій і заходів в Старомайорську. Наразі воїни завдають вогневого ураження та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби проти ворога.

"Старомайорське це передусім населений пункт, який височіє над пересічною місцевістю. Тут є річка Мокрі Яли. Тобто важлива панівна точка для вогневого контролю", - додав Шершень.

Попри те, що ворог підтягнув резерви, він продовжує програвати вогневий контроль. Українські підрозділи й надалі домінують.

"Це такий тривалий процес. Вектор просування не складає вже ні для кого секретів на Бердянського напрямку. Наразі ми докладаємо і здійснюємо маневри на тлі тотального мінування і просуваємося вперед", - пояснив Шершень.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, наразі росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом Збройні сили України військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Також йдуть важкі бої за Старомайорське Донецької області, де сили оборони має значну перевагу.