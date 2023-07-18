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ЗСУ ведуть тяжкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці, - військові

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Україна, Вівторок 18 липня 2023 11:12
ЗСУ ведуть тяжкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці, - військові Фото: ЗСУ ведуть тяжкі бої за Старомайорське Донецької області 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Зокрема, зараз йдуть важкі бої за Старомайорське Донецької області, де сили оборони має значну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерія Шершеня під час брифінгу.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці", - розповів він.

Успіхи ЗСУ

Загалом, за словами спікера, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Проводять аеророзвідку місцевості, розмінування та заходи контрбатарейної боротьби.

"На Таврійському напрямку триває системна робота. В наступі маємо певні успіхи і закріплюємося на досягнутих рубежах. В обороні без втрат позицій", - додав Шершень.

Тактика ворога

Російські війська, як зазначає спікер, основні зусилля зосереджують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень, тільки в районі Мар'їнки зафіксовано 15 важких штурмів.

"Російські окупаційні війська мають на меті зупинити український наступ, зруйнувати наші плани з деокупації, щоб зокрема відтягнути резервні сили в район міста Авдіївки та Мар'їнки. В таки спосіб ворог хоче послабити нашу наступальну міць", - розповів він.

Як пояснив Шершень, тому окупанти діють одночасно на кількох точках.

"Якщо брати увесь фронт, то це 5 таких точок активностей ворога. В зоні відповідальності угрупування "Таврія" йдеться про Авдіївку та Мар'їнку. Така стратегія безуспішна. Акцентуємо, що на Маріїнському напрямку Сили оборони продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Красногорівки", - зазначив спікер.

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