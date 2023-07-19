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Господствующая точка. В ВСУ объяснили важность освобождения Старомайорского

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Среда 19 июля 2023 16:00
Господствующая точка. В ВСУ объяснили важность освобождения Старомайорского Фото: в ВСУ объяснили важность освобождения Старомайорского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Населённый пункт Старомайорское возвышается над средней местностью и является важной господствующей точкой для огневого контроля.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина.

"Надо говорить, что ведется тяжелая работа, если брать направление Новоселка - Урожайное. Здесь активно и горячо. Враг активно применяет беспилотники. Например сегодня ночью была атака дроном-камикадзе типа "Ланцет", - рассказал Шершень.

Как отметил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления, ВСУ имеют значительный объем работ по наступательным действиям и мероприятиям в Старомайорске. Сейчас воины наносят огневое поражение и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы против врага.

"Старомайорское это прежде всего населенный пункт, который возвышается над обычной местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы. То есть важная господствующая точка для огневого контроля", - добавил Шершень.

Несмотря на то, что враг подтянул резервы, он продолжает проигрывать огневой контроль. Украинские подразделения и в дальнейшем доминируют.

"Это такой длительный процесс. Вектор продвижения не составляет уже ни для кого секретов на Бердянском направлении. Сейчас мы прилагаем и осуществляем маневры на фоне тотального минирования и продвигаемся вперед", - пояснил Шершень.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба, россияне сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем, Вооруженные силы Украины военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также идут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области, где силы обороны имеют значительное преимущество.

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