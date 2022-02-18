Паника - сестра поражения. Данилов заявил, что Украина не вынашивает планы дестабилизации
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не вынашивает планов по стабилизации ситуации на Донбассе. При этом он подчеркнул, что все провокации в ОРДЛО не имеют отношения к Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Раздувание паники среди населения - это точно, что нам не нужно. Паника - это сестра поражения. У нас будет победа, но только правовым дипломатическим путем. Нам не нужны жертвы среди гражданского населения. Все провокации, которые будут сделаны на оккупированной территории, к нам не имеют никакого отношения. Никаких планов по дестабилизации ситуации мы не вынашиваем", - заявил он.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.
Отметим, что обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.