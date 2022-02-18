Паніка - сестра поразки. Данілов заявив, що Україна не виношує плани дестабілізації

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не виношує планів щодо стабілізації ситуації на Донбасі. При цьому він підкреслив, що всі провокації в ОРДЛО не мають відношення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Роздування паніки серед населення - це точно, що нам не потрібно. Паніка - це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів щодо дестабілізації ситуації ми не виношуємо", - заявив він.