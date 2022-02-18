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Паніка - сестра поразки. Данілов заявив, що Україна не виношує плани дестабілізації

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 20:17
Паніка - сестра поразки. Данілов заявив, що Україна не виношує плани дестабілізації Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не виношує планів щодо стабілізації ситуації на Донбасі. При цьому він підкреслив, що всі провокації в ОРДЛО не мають відношення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Роздування паніки серед населення - це точно, що нам не потрібно. Паніка - це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів щодо дестабілізації ситуації ми не виношуємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває другий день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

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РНБО Донбас Олексій Данілов
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