Паніка в небі над Європою: літак з 115 пасажирами здійснив екстрену посадку через дим в салоні

Пасажири рейсу Swiss International з Белграда до Цюриха пережили справжній стрес, коли в салоні несподівано з’явився густий дим.

Щоб уникнути трагедії пілоти оперативно прийняли рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Фрідріхсхафена біля Боденського озера.

На борту перебували 115 пасажирів і 4 члени екіпажу, усіх їх швидко евакуювали після приземлення. Постраждалих не зафіксовано, однак точні дані про можливі травми ще уточнюються.

На місці працювали пожежники, рятувальники та поліція, які забезпечили безпеку пасажирів і почали розслідування.

За попередніми даними, ймовірною причиною диму стали несправності систем кондиціонування повітря. Технічні фахівці вже оглядають літак.

Цікаво, що цей тип літака вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію минулого грудня - тоді через дим у салоні рейс з Бухареста до Цюриха екстрено приземлився в австрійському Граці, де, на жаль, загинув член екіпажу.

Наразі всі пасажири рейсу зі Швейцарії повернулися додому або були перевезені на інші рейси.

Розслідування триває.