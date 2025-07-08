Паніка в небі над Європою: літак з 115 пасажирами здійснив екстрену посадку через дим в салоні

Небо над Європою охопила паніка через несподівану аварійну ситуацію на борту пасажирського літака. Пасажири пережили хвилини страху, коли рейс був змушений екстрено змінити маршрут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання SRF.
Пасажири рейсу Swiss International з Белграда до Цюриха пережили справжній стрес, коли в салоні несподівано з’явився густий дим.
Щоб уникнути трагедії пілоти оперативно прийняли рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Фрідріхсхафена біля Боденського озера.
На борту перебували 115 пасажирів і 4 члени екіпажу, усіх їх швидко евакуювали після приземлення. Постраждалих не зафіксовано, однак точні дані про можливі травми ще уточнюються.
На місці працювали пожежники, рятувальники та поліція, які забезпечили безпеку пасажирів і почали розслідування.
За попередніми даними, ймовірною причиною диму стали несправності систем кондиціонування повітря. Технічні фахівці вже оглядають літак.
Цікаво, що цей тип літака вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію минулого грудня - тоді через дим у салоні рейс з Бухареста до Цюриха екстрено приземлився в австрійському Граці, де, на жаль, загинув член екіпажу.
Наразі всі пасажири рейсу зі Швейцарії повернулися додому або були перевезені на інші рейси.
Розслідування триває.
Нагадаємо, в Індії 13 червня розбився пасажирській літак, внаслідок чого загинули сотні людей.
За мить до авіакатастрофи пілот встиг повідомити, що авіатранспорт не може набрати тягу. В результаті літак врізався в гуртожиток медичного коледжу, після чого виникла пожежа.
Відомо, що в авіакатастрофі вижила тільки 1 людина - громадянин Британії Вішваш Кумар Рамеш.
Детальніше про те, що трапилося в Індії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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