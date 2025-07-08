Паника в небе над Европой: самолет со 115 пассажирами совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

Пассажиры рейса Swiss International из Белграда в Цюрих пережили настоящий стресс, когда в салоне неожиданно появился густой дым.

Чтобы избежать трагедии пилоты оперативно приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту Фридрихсхафена возле Боденского озера.

На борту находились 115 пассажиров и 4 члена экипажа, всех их быстро эвакуировали после приземления. Пострадавших не зафиксировано, однако точные данные о возможных травмах еще уточняются.

На месте работали пожарные, спасатели и полиция, которые обеспечили безопасность пассажиров и начали расследование.

По предварительным данным, вероятной причиной дыма стали неисправности систем кондиционирования воздуха. Технические специалисты уже осматривают самолет.

Интересно, что этот тип самолета уже попадал в подобную аварийную ситуацию в прошлом декабре - тогда из-за дыма в салоне рейс из Бухареста в Цюрих экстренно приземлился в австрийском Граце, где, к сожалению, погиб член экипажа.

Сейчас все пассажиры рейса из Швейцарии вернулись домой или были перевезены на другие рейсы.

Расследование продолжается.