Паника в небе над Европой: самолет со 115 пассажирами совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

Небо над Европой охватила паника из-за неожиданной аварийной ситуации на борту пассажирского самолета. Пассажиры пережили минуты страха, когда рейс был вынужден экстренно изменить маршрут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание SRF.
Пассажиры рейса Swiss International из Белграда в Цюрих пережили настоящий стресс, когда в салоне неожиданно появился густой дым.
Чтобы избежать трагедии пилоты оперативно приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту Фридрихсхафена возле Боденского озера.
На борту находились 115 пассажиров и 4 члена экипажа, всех их быстро эвакуировали после приземления. Пострадавших не зафиксировано, однако точные данные о возможных травмах еще уточняются.
На месте работали пожарные, спасатели и полиция, которые обеспечили безопасность пассажиров и начали расследование.
По предварительным данным, вероятной причиной дыма стали неисправности систем кондиционирования воздуха. Технические специалисты уже осматривают самолет.
Интересно, что этот тип самолета уже попадал в подобную аварийную ситуацию в прошлом декабре - тогда из-за дыма в салоне рейс из Бухареста в Цюрих экстренно приземлился в австрийском Граце, где, к сожалению, погиб член экипажа.
Сейчас все пассажиры рейса из Швейцарии вернулись домой или были перевезены на другие рейсы.
Расследование продолжается.
Напомним, в Индии 13 июня разбился пассажирской самолет, в результате чего погибли сотни людей.
За мгновение до авиакатастрофы пилот успел сообщить, что авиатранспорт не может набрать тягу. В результате самолет врезался в общежитие медицинского колледжа, после чего возник пожар.
Известно, что в авиакатастрофе выжил только 1 человек - гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш.
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