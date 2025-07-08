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Паника в небе над Европой: самолет со 115 пассажирами совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

Иллюстративное фото: в салоне пассажирского самолета (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Небо над Европой охватила паника из-за неожиданной аварийной ситуации на борту пассажирского самолета. Пассажиры пережили минуты страха, когда рейс был вынужден экстренно изменить маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание SRF.

Пассажиры рейса Swiss International из Белграда в Цюрих пережили настоящий стресс, когда в салоне неожиданно появился густой дым.

Чтобы избежать трагедии пилоты оперативно приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту Фридрихсхафена возле Боденского озера.

На борту находились 115 пассажиров и 4 члена экипажа, всех их быстро эвакуировали после приземления. Пострадавших не зафиксировано, однако точные данные о возможных травмах еще уточняются.

На месте работали пожарные, спасатели и полиция, которые обеспечили безопасность пассажиров и начали расследование.

По предварительным данным, вероятной причиной дыма стали неисправности систем кондиционирования воздуха. Технические специалисты уже осматривают самолет.

Интересно, что этот тип самолета уже попадал в подобную аварийную ситуацию в прошлом декабре - тогда из-за дыма в салоне рейс из Бухареста в Цюрих экстренно приземлился в австрийском Граце, где, к сожалению, погиб член экипажа.

Сейчас все пассажиры рейса из Швейцарии вернулись домой или были перевезены на другие рейсы.

Расследование продолжается.

 

Напомним, в Индии 13 июня разбился пассажирской самолет, в результате чего погибли сотни людей.

За мгновение до авиакатастрофы пилот успел сообщить, что авиатранспорт не может набрать тягу. В результате самолет врезался в общежитие медицинского колледжа, после чего возник пожар.

Известно, что в авиакатастрофе выжил только 1 человек - гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш.

Подробнее о том, что случилось в Индии - читайте в материале РБК-Украина.

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Авиакатастрофа