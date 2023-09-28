Панічні настрої в Криму продовжують посилюватись, - Подоляк

Він зазначив, що РФ "пожиттєво знаходиться в панічних настроях", тому вони погрожують всьому світу.

"Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися", - сказав він.

Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на півострів, вважає Подоляк.

"Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України", - сказав він.

За його словами, росіяни вже розуміють, що повітряний простір Криму вже не так потужно контролюється, тож їм доводится жити в очікуванні атак.

Подоляк додав, що перерізання ключового напрямку забезпечення російського окупаційного угруповання є однією зі стратегічних завдань для України.

Атаки на Крим

Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

А 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними української сторони, ліквідовано 34 офіцери, зокрема командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Віктора Соколова. Ще 105 окупантів зазнали поранень, штабна будівля відновленню не підлягає.

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