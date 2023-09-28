ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Панічні настрої в Криму продовжують посилюватись, - Подоляк

Четвер 28 вересня 2023 04:47
UA EN RU
Панічні настрої в Криму продовжують посилюватись, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк (presideng.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Україна поступово бере окупований Крим під ключовий вогневий контроль, тож на півострові і надалі посилюватимуться панічні настрої.

Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що РФ "пожиттєво знаходиться в панічних настроях", тому вони погрожують всьому світу.

"Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися", - сказав він.

Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на півострів, вважає Подоляк.

"Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України", - сказав він.

За його словами, росіяни вже розуміють, що повітряний простір Криму вже не так потужно контролюється, тож їм доводится жити в очікуванні атак.

Подоляк додав, що перерізання ключового напрямку забезпечення російського окупаційного угруповання є однією зі стратегічних завдань для України.

Атаки на Крим

Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

А 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними української сторони, ліквідовано 34 офіцери, зокрема командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Віктора Соколова. Ще 105 окупантів зазнали поранень, штабна будівля відновленню не підлягає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: карти боїв ISW
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: карти боїв ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни