"Панические настроения пылают". Резников заверил, что ВСУ готовы к наступлению врага

Министр обороны Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и наступлению врага. Поэтому несмотря на панические настроения, нужно сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Раде.

"Панические настроения действительно в некоторых головах пылают, и это жизнь, это человеческая психология. Я вас всех прошу, без истерии, без паники, сохраняйте спокойствие - это самое мощное оружие украинского народа. ВСУ к отпору и наступлению врага готовы", - отметил Резников.