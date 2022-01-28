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"Панические настроения пылают". Резников заверил, что ВСУ готовы к наступлению врага

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 12:18
"Панические настроения пылают". Резников заверил, что ВСУ готовы к наступлению врага Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Артем Горовенко

Министр обороны Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и наступлению врага. Поэтому несмотря на панические настроения, нужно сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Раде.

"Панические настроения действительно в некоторых головах пылают, и это жизнь, это человеческая психология. Я вас всех прошу, без истерии, без паники, сохраняйте спокойствие - это самое мощное оружие украинского народа. ВСУ к отпору и наступлению врага готовы", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что список профессий, представительницы которых будут подлежать воинскому учету, будет существенно сокращен.

Он также заявил, что если Германия не изменит свою позицию по сдерживанию России от агрессии, то это может привести к восстановлению Германской Демократической Республики (ГДР).

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