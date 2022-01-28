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"Не переживайте, все хорошо". Резников объяснил, что будет с военным призывом женщин

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 11:34
"Не переживайте, все хорошо". Резников объяснил, что будет с военным призывом женщин Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Иванна Шовкун

Ситуация с призывом женщин создает много вопросов у украинцев. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что большой резонанс вызвало количество профессий и специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время выступления в Раде.

"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей", - сказал министр.

Он подчеркнул, что список существенно уменьшен и представлен на согласование.

"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - заявил Резников.

Напомним, Резников разъяснил, будут ли штрафовать женщин за уклонение от воинского учета. По его словам, наказание за это не предусмотрено законом.

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Алексей Резников
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