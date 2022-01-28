Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии

Министр обороны Алексей Резников предостерег Берлин от восстановления Германской Демократической Республики (ГДР). Это, по его словам, может произойти, если он не изменит свою позицию по сдерживанию РФ от агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова во время выступления в Раде.

"Если Германия не изменит позицию по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемами Германской Демократической Республики (ГДР). И это не преувеличение", - заметил Резников.

Он отметил, что материальная основа для ГДР уже существует.

"Это не только "Северный поток-2", ранее это был газопровод OPAL, это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют собственную страну странными высказываниями...",- подчеркнул Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что восстановление ГДР это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены.

"Россия уже официально выразила требования к демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможно. Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену", - резюмировал Резников.