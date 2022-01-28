ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Панічні настрої палають". Резніков запевнив, що ЗСУ готові до наступу ворога

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 січня 2022 12:18
"Панічні настрої палають". Резніков запевнив, що ЗСУ готові до наступу ворога Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Артем Горовенко

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Збройні сили України готові до відсічі і наступу ворога. Тому незважаючи на панічні настрої, треба зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Раді.

"Панічні настрої дійсно в деяких головах палають, і це життя, це людська психологія. Я вас всіх прошу, без істерії, без паніки, зберігайте спокій - це найпотужніша зброя українського народу. ЗСУ до відсічі і наступу ворога готові", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що список професій, представниці яких підлягатимуть військовому обліку, буде суттєво скорочений.

Він також заявив, що якщо Німеччина не змінить свою позицію щодо стримування Росії від агресії, то це може призвести до відновлення Німецької Демократичної Республіки (НДР).

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Вторгнення Росії до України
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники