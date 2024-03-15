Посол США після обстрілу Одеси: Треба допомогти Україні зупинити Росію негайно

Посол США в Україні Бріджит Брінк після обстрілу російськими окупантами Одеси, в результаті якого за останніми даними загинули 16 людей і 55 постраждали, закликала негайно допомогти Україні зупинити Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бріджит Брінк у соцмережі X.
"Сьогодні Росія знову атакувала Одесу, вбиваючи невинних мирних жителів і атакуючи екстрені служби", - написала посол.
Цей жорстокий напад свідчить, що Росія не припинить своєї "нахабної агресії в Європі", наголосила вона.
"Треба допомогти Україні зупинити Росію негайно. Не можна втрачати жодної хвилини", - йдеться у дописі Бріджит Брінк.
Нагадаємо, російські терористи сьогодні, 15 березня, атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.
Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про десятки постраждалих, є загиблі.
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.
Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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