Посол США після обстрілу Одеси: Треба допомогти Україні зупинити Росію негайно

Нагадаємо, російські терористи сьогодні, 15 березня, атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про десятки постраждалих, є загиблі.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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