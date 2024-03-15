Посол США после обстрела Одессы: Надо помочь Украине остановить Россию немедленно

Напомним, российские террористы сегодня, 15 марта, атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о десятках пострадавших, погибших.

В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.

Более подробно о российской атаке по Одессе – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.