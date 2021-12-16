Пандемию невозможно победить только вакцинацией, - ООН

В ООН призвали мир вакцинировать 40% населения к концу 2021 года. Впрочем, пандемию коронавируса невозможно победить лишь прививкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса в достижении цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40%, а также быть гораздо более активным в усилиях по вакцинации 70% во всех странах к середине 2022 года", - заявил Гутерреш.

В то же время генеральный секретарь ООН добавил, что Африке не удастся вакцинировать 70% своего населения до августа 2024 года из-за низких темпов кампании и неравенства в распределении препаратов.

"Мы не сможем победить пандемию без координации действий", - добавил Гутерреш.

Также Гутерреш отметил, что пандемию невозможно победить только прививкой, поскольку, в первую очередь, вакцинация предназначена для предотвращения госпитализаций и летальных исходов, а это лишь замедляет распространение заболевания. Впрочем, неравномерное распределение препаратов является одной из причин, почему коронавирус не уходит.

"COVID-19 не идет. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают госпитализации большинства привитых, летальные случаии и замедляют распространение вируса", - отметил генсек ООН.