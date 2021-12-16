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Пандемію неможливо перемогти лише вакцинацією, - ООН

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Четвер 16 грудня 2021 20:54
Пандемію неможливо перемогти лише вакцинацією, - ООН Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ООН закликали світ вакцинувати 40% населення до кінця 2021 року. Втім, пандемію коронавірусу неможливо перемогти лише щепленням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Країни повинні вжити конкретних дій найближчими днями, щоб досягти більшого прогресу в досягненні мети Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцинації 40%, а також бути набагато активнішим у зусиллях з вакцинації 70% у всіх країнах до середини 2022 року", - заявив Гутерреш.

Водночас генеральний секретар ООН додав, що Африці не вдасться вакцинувати 70% свого населення до серпня 2024 року через низькі темпи кампанії та нерівність у розподілі препаратів.

"Ми не зможемо перемогти пандемію без координації дій", - додав Гутерреш.

Також Гутерреш зауважив, що пандемію неможливо перемогти лише щепленням, оскільки, в першу чергу, вакцинація призначена для запобігання госпіталізацій та летальних випадків, а це лише уповільнює поширення захворювання. Втім, нерівномірний розподіл препаратів є однією з причин, чому коронавірус не йде.

"COVID-19 не йде. Стає очевидно, що одними лише вакцинами пандемію не викорінити. Вакцини запобігають госпіталізації більшості прищеплених, летальним випадкам й уповільнюють поширення вірусу", - зауважив генсек ООН.

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Коронавірус Вакцинація ООН
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