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Из-за пандемии коронавируса 25 млн человек в мире могут потерять работу

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 09:18
Из-за пандемии коронавируса 25 млн человек в мире могут потерять работу
Иллюстративное фото (freepik)

Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис

Если правительства не будут прибегать к оперативным мерам для защиты работников в своих странах, 25 миллионов людей по всему миру могут потерять работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Международная организация труда (ILO).

Как сообщается, пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис, однако, если посмотреть на международную ответственную скоординированную политику, как это произошло во время мирового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть существенно ниже.

Также в организации добавляют, что в результате пандемии работники по всему миру за этот год могут потерять от 860 млрд долларов до 3,4 триллиона долларов.

Напомним, город Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. Как отмечается, после того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Также, Европейский союз выделит государствам-членам почти 40 млрд евро для преодоления последствий кризиса, вызванного вспышкой коронавируса в Европе.

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