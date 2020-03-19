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В Китае не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 05:50
В Китае не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

За сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.

За пределами Хубэя смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Ранее врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися.

РБК-Украина писало, что китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом

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