Панацея чи фуфло? Вся правда про спіруліну, яку ви маєте знати

Що приховує високий вміст білка?

Спіруліна - це висушені водорості. За словами Віктора, це і є головний секрет її "чудодійного" складу. Висока концентрація білка (близько 60%) - це просто наслідок видалення води. Коли ми сушимо будь-який продукт, будь то м'ясо, фрукти чи водорості, кількість усіх поживних речовин на 100 грамів значно зростає. Наприклад, у сушеному м'ясі може бути до 40% білка.

Білок спіруліни справді непоганий, але не ідеальний. Його якість оцінюється за показником Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), де 1 - це ідеальний білок. У спіруліни цей показник становить близько 0,8. Це краще, ніж у більшості рослинних продуктів, але гірше, ніж у яєчному, молочному чи м'ясному білку. Зокрема, йому бракує незамінної амінокислоти - метіоніну.

Чи засвоюються мікроелементи зі спіруліни?

Експерт наголошує, що так само, як і білка, у спіруліні багато вітамінів та мінералів завдяки сушінню. Однак тут є важливий нюанс - біодоступність. Залізо, цинк, кальцій, фосфор і магній із спіруліни засвоюються організмом значно гірше, ніж з інших джерел. Тож велика кількість корисних речовин на папері не завжди означає їх ефективне засвоєння.

Вміст жирів у спіруліні невеликий - 7-9%. З них є гама-ліноленова кислота з протизапальною дією, але також багато насиченої пальмітинової кислоти, споживання якої ВООЗ радить обмежувати. У спіруліні відсутня альфа-ліноленова кислота, яка в організмі перетворюється на цілющі ДГК і ЕПК. Тож жири в спіруліні не можна назвати унікальними чи надзвичайно корисними.

Чи варто вживати спіруліну?

Спіруліна - це добавка, яка містить велику кількість білка та мікронутрієнтів. Її можна вживати, але не варто розглядати як "чарівну пігулку" або панацею. Вона не є незамінною і не здатна компенсувати неправильне харчування, стверджує Мандзяк.

Якщо ваш раціон на 70% складається з цільної натуральної їжі (овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, крупи, бобові, горіхи, насіння, молочні продукти), і ви харчуєтеся різноманітно, вам не потрібно хвилюватися про дефіцит поживних речовин.

Достатньо білка можна легко отримати зі звичайної їжі, а правило "чим більше вітамінів, тим краще" не працює, організму потрібно лише покривати добову потребу, а не накопичувати їх надлишок.

Насправді, в умовах сучасної епідемії ожиріння, дієтологи все частіше наголошують на користі "вологої" їжі: свіжих фруктів, овочів, м'яса. Вода в складі їжі створює об'єм, наповнює шлунок і дає відчуття ситості без зайвих калорій. Тож звичайна, різноманітна та збалансована їжа - це найкращий спосіб дбати про своє здоров'я.