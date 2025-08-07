ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Панатинаикос" - "Шахтер": кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы сегодня

Афины, Четверг 07 августа 2025 09:59
UA EN RU
"Панатинаикос" - "Шахтер": кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы сегодня Фото: "Шахтер" сегодня сыграет в Афинах (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

В четверг, 7 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции - афинского "Панатинаикоса".

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Детали поединка

Матч состоится на домашней арене "Панатинаикоса" - Олимпийском стадионе столицы Греции. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит 40-летний бельгиец Эрик Ламбрехтс. Еврокубковые пути этого арбитра и "Шахтера" уже пересекались. В сезоне-2023/24 он судил матч 1/16 финала Лиги Европы между "горняками" и французским "Марселем", который завершился вничью - 2:2.

Кто фаворит в матче

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече видят фаворитом "Панатинаикос". Но фаворитом совсем незначительным. Ставки на победу греческого клуба принимаются с коэффициентом в диапазоне - 2,50-2,60. На ничью - 3,40-3,60. Выигрыш "Шахтера" оценивается в - 2,65-2,70.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение уже "горнякам". На выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,46. На итоговый успех "Панатинаикоса" - 2,55.

Где и как смотреть игру

В Украине поединок в прямом эфире покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее рассказали о старте Трубина и поединке потенциальных соперников "Динамо" в квалификации ЛЧ.

Также сообщали, что "Шахтер" потерял ключевого футболиста перед игрой с "Панатинаикосом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Шахтер
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО