"Панатинаикос" - "Шахтер": кто фаворит и где смотреть матч Лиги Европы сегодня

В четверг, 7 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции - афинского "Панатинаикоса".

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Детали поединка

Матч состоится на домашней арене "Панатинаикоса" - Олимпийском стадионе столицы Греции. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит 40-летний бельгиец Эрик Ламбрехтс. Еврокубковые пути этого арбитра и "Шахтера" уже пересекались. В сезоне-2023/24 он судил матч 1/16 финала Лиги Европы между "горняками" и французским "Марселем", который завершился вничью - 2:2.

Кто фаворит в матче

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече видят фаворитом "Панатинаикос". Но фаворитом совсем незначительным. Ставки на победу греческого клуба принимаются с коэффициентом в диапазоне - 2,50-2,60. На ничью - 3,40-3,60. Выигрыш "Шахтера" оценивается в - 2,65-2,70.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение уже "горнякам". На выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,46. На итоговый успех "Панатинаикоса" - 2,55.

Где и как смотреть игру

В Украине поединок в прямом эфире покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.