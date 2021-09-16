UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Панама запускает прививочные туры в страну

Автор: Валерия Полищук

Правительство Панамы утвердило план вакцинации туристов в попытке поднять туристическую отрасль, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса. Таким образом, Панама станет первой страной Центральной Америки, предлагающей вакцинацию для туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Туристы будут получать прививки вакциной AstraZeneca, при этом рекомендуемый интервал между двумя дозами составит от восьми до 12 недель.

Пока не известно, когда инициатива вступит в силу, хотя посетители, желающие сделать прививку, должны будут остановиться как минимум на две ночи в отелях, зарегистрированных в Панамском управлении по туризму.

Экономика Панамы, сократившаяся почти на 18% из-за замедления темпов распространения пандемии, начала вновь открываться после снижения числа инфекций в последние недели, поскольку усилия по вакцинации в стране пошли на спад.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПанамаВакцинация