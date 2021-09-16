Панама запускає вакцинальні тури в країну

Уряд Панами затвердив план вакцинації туристів у спробі підняти туристичну галузь, сильно постраждала від пандемії коронавірусу. Таким чином, Панама стане першою країною Центральної Америки, що пропонує вакцинацію для туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Туристи отримуватимуть щеплення вакциною AstraZeneca, при цьому Рекомендований інтервал між двома дозами складе від восьми до 12 тижнів.

Поки не відомо, коли ініціатива набуде чинності, хоча відвідувачі, які бажають зробити щеплення, повинні будуть зупинитися як мінімум на дві ночі в готелях, зареєстрованих в Панамському Управлінні з туризму.

Економіка Панами, що скоротилася майже на 18% через уповільнення темпів поширення пандемії, почала знову відкриватися після зниження числа інфекцій в останні тижні, оскільки зусилля з вакцинації в країні пішли на спад.