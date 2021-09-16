RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Панама запускає вакцинальні тури в країну

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Панами затвердив план вакцинації туристів у спробі підняти туристичну галузь, сильно постраждала від пандемії коронавірусу. Таким чином, Панама стане першою країною Центральної Америки, що пропонує вакцинацію для туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Туристи отримуватимуть щеплення вакциною AstraZeneca, при цьому Рекомендований інтервал між двома дозами складе від восьми до 12 тижнів.

Поки не відомо, коли ініціатива набуде чинності, хоча відвідувачі, які бажають зробити щеплення, повинні будуть зупинитися як мінімум на дві ночі в готелях, зареєстрованих в Панамському Управлінні з туризму.

Економіка Панами, що скоротилася майже на 18% через уповільнення темпів поширення пандемії, почала знову відкриватися після зниження числа інфекцій в останні тижні, оскільки зусилля з вакцинації в країні пішли на спад.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПанамаВакцинація