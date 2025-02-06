Панама спростувала заяву США про безкоштовний транзит каналом для американських суден

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) заявили про нібито безкоштовний транзит для американських урядових суден через Панамський канал. Але, це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт адміністрації Панамського каналу.
"У зв’язку з публікацією, поширеною Державним департаментом США, адміністрація Панамського каналу, яка має повноваження встановлювати тарифи та інші збори за прохід через канал, повідомляє, що не вносила жодних змін до них", - пише адміністрація Панамського каналу.
Водночас підкреслюється готовність до подальшого діалогу США, у тому ж числі, щодо питання проходження американських військових кораблів.
Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про намір повернути контроль своєї країни над Панамським каналом. Він наголошував на нібито порушенні існуючих угод і стверджував, що Китай фактично керує цим стратегічно важливим об'єктом.
У відповідь на ці заяви очільник Панами Хосе Рауль Муліно запевнив, що контроль над каналом повністю належить його державі. Він підкреслив, що ця водна артерія, яка відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, зокрема для США, залишається під панамським управлінням і надалі.
На початку лютого до Панами з офіційним візитом прибув державний секретар США Марко Рубіо. Під час зустрічі з президентом країни він висунув ультиматум щодо подальшої долі Панамського каналу.
Уже після переговорів із представником американської влади Хосе Рауль Муліно ухвалив рішення не продовжувати домовленості з Китаєм.
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