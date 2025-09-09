Памела Андерсон підкорила образом в сукні українського бренду (фото)
Українські дизайнери продовжують підкорювати Голлівуд. Цього разу в образі від вітчизняного бренду з'явилася легендарна акторка та модель Памела Андерсон.
Яку сукню обрала зірка, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Памела Андерсон в сукні українського бренду
Кілька років тому акторка відмовилася від свого фірмового образу 90-х з яскравим макіяжем і віддала перевагу природності.
Вона все частіше виходить у світ із мінімумом косметики, підкреслюючи оригінальну красу.
На церемоніях нагороджень та червоних доріжках Памела демонструє стриманий і водночас елегантний стиль, який чудово поєднався з сукнею українського бренду.
Напередодні Андерсон з'явилася на презентації нової колекції Pandora у чорній атласній максісукні з білим комірцем, довгими рукавами та поясом від BEVZA.
Доповненням образу стали золотисті прикраси, туфлі на маленьких підборах та стильна укладка волосся.
Памела Андерсон в сукні від українського бренду (фото: Getty Images)
Реакція бренду BEVZA
Власниця компанії Світлана Бевза поділилася у сториз кадрами з 57-річною Памелою, яка позувала у наряді перед камерами.
"Який чудовий початок ранку у мій день народження! Тільки що отримала відео Памели Андерсон, чиєю сміливістю і стійкістю я так захоплююсь, у BEVZA", - написала вона.
Що відомо про бренд
BEVZA - український бренд жіночого одягу, заснований у 2006 році дизайнером Світланою Бевзою.
Славиться елегантним мінімалізмом, чистими лініями та акцентом на білий колір, а також на екологічність.
Нагадаємо, Памела - не перша із голлівудських знаменитостей, хто підкорює появою в одязі українського бренду.
Раніше зірка серіалу "Пліткарка" продемонструвала, як носити українське вбрання. Також Світоліна випустила модну колекцію з BEVZA.
