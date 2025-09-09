ua en ru
Памела Андерсон підкорила образом в сукні українського бренду (фото)

Вівторок 09 вересня 2025 17:27
Памела Андерсон підкорила образом в сукні українського бренду (фото) Памела Андерсон (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські дизайнери продовжують підкорювати Голлівуд. Цього разу в образі від вітчизняного бренду з'явилася легендарна акторка та модель Памела Андерсон.

Яку сукню обрала зірка, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Памела Андерсон в сукні українського бренду

Кілька років тому акторка відмовилася від свого фірмового образу 90-х з яскравим макіяжем і віддала перевагу природності.

Вона все частіше виходить у світ із мінімумом косметики, підкреслюючи оригінальну красу.

На церемоніях нагороджень та червоних доріжках Памела демонструє стриманий і водночас елегантний стиль, який чудово поєднався з сукнею українського бренду.

Напередодні Андерсон з'явилася на презентації нової колекції Pandora у чорній атласній максісукні з білим комірцем, довгими рукавами та поясом від BEVZA.

Доповненням образу стали золотисті прикраси, туфлі на маленьких підборах та стильна укладка волосся.

Памела Андерсон підкорила образом в сукні українського бренду (фото)Памела Андерсон в сукні від українського бренду (фото: Getty Images)

Реакція бренду BEVZA

Власниця компанії Світлана Бевза поділилася у сториз кадрами з 57-річною Памелою, яка позувала у наряді перед камерами.

"Який чудовий початок ранку у мій день народження! Тільки що отримала відео Памели Андерсон, чиєю сміливістю і стійкістю я так захоплююсь, у BEVZA", - написала вона.

Памела Андерсон підкорила образом в сукні українського бренду (фото)

Що відомо про бренд

BEVZA - український бренд жіночого одягу, заснований у 2006 році дизайнером Світланою Бевзою.

Славиться елегантним мінімалізмом, чистими лініями та акцентом на білий колір, а також на екологічність.

Нагадаємо, Памела - не перша із голлівудських знаменитостей, хто підкорює появою в одязі українського бренду.

Раніше зірка серіалу "Пліткарка" продемонструвала, як носити українське вбрання. Також Світоліна випустила модну колекцію з BEVZA.

