Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати. Кабмін ухвалив постанову

Кабінет міністрів України сьогодні, 10 листопада, ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам", - йдеться у повідомленні.
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті.
"Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики - демонтувати та перемістити пам'ятники", - сказав чиновник.
У Мінкульті уточнили, що це також торкнулося пам'ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіального комплексу "Борцям революції" в Луганську.
У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
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