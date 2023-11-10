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Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати. Кабмін ухвалив постанову

Архівне фото: Пам'ятник Щорсу демонтують у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 10 листопада, ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам", - йдеться у повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті.

"Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики - демонтувати та перемістити пам'ятники", - сказав чиновник.

Які саме пам'ятники в Києві виключили з реєстру

  • пам'ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;
  • пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;
  • могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор "Залізняків" на вул. Електриків;
  • пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

У Мінкульті уточнили, що це також торкнулося пам'ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіального комплексу "Борцям революції" в Луганську.

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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КиївМіністерство культури