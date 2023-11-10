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Памятники Пушкину и Щорсу в Киеве разрешили демонтировать. Кабмин принял постановление

Архивное фото: Памятник Щорсу демонтируют в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 10 ноября, принял важное постановление, которое ускорит процедуру демонтажа памятников Пушкина и Щорса в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сказал, что сейчас идет освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти.

"Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики - демонтировать и переместить памятники", - сказал чиновник.

Какие памятники в Киеве исключили из реестра

  • памятник Пушкину на проспекте Берестейском;
  • памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;
  • могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;
  • монитор "Железняков" на ул. Электриков;
  • памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.

В Минкульте уточнили, что это также коснулось памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде и мемориального комплекса "Борцам революции" в Луганске.

Деколонизация Украины

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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КиевМинистерство культуры