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Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на Берестові

Вівторок 20 травня 2025 12:37
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Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на Берестові Церква Спаса на Берестові (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко, Роман Кот

У самому серці Києва розташована церква, яка зберігає сліди княжої епохи та пов’язана з іменами Володимира Мономаха й Юрія Долгорукого. Саме тут, ймовірно, похований засновник Москви. У 90-х роках Росія просила передати храм їй, але отримала відмову.

Про унікальність церкви та її таємниці в інтерв’ю для РБК-Україна розповів Генеральний директор "Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Княжа усипальниця у Лаврі

Церква Спаса на Берестові, що на території Києво-Печерської лаври, - одна з найвидатніших пам'яток XII століття, яка пов'язана зі знаменитим київським князем Володимиром Мономахом. Це була князівська церква та усипальниця Мономаховичів.

"За історичною інформацією, в цьому храмі або біля нього, поховано засновника Москви, сина Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого, на той час - київського князя", - каже Максим Остапенко.

Наприкінці 1990-х років московська мерія звернулась до Лаври з проханням передати Росії територію храму. Заповідник, звісно, ж відхилив його.

"Цей храм дивовижний. Його декілька разів перебудовували, наразі він об'єднує декілька різних стилів - Княжої доби, неоготики, бароко і класицизму. Крім ділянок з унікальними зображеннями початку XII століття, в храмі збереглися фрески, які замовив митрополит Київський і всієї Русі, архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила у 1630-х роках", - пояснює очільник Заповідника.

Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіМаксим Остапенко розповів про церкву Спаса на Берестові (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У храмі збереглась фреска, на якій зображений Петро Могила, а також його особистий підпис. Хоч їх створили за 500 років після заснування церкви, за стилем вони відповідають грецькій традиції того часу.

"Церква Спаса на Берестові збереглася не повністю - в князівські часи XII століття вона була втричі більша. Після руйнації в монгольські часи храм відбудував видатний український і європейський духовний лідер ХVII століття - Петро Могила", - додає експерт.

Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіПам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіПам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіПам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіФрески у церкві Спаса на Берестові (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Спаса на Берестові - місце спочинку Юрія Долгорукого?

"У храмі і на прилеглій території ще з XIX століття здійснювались археологічні дослідження. З середини ХХ століття основним завданням археологів став пошук місця поховання князя-засновника Москви. Але їх спіткала невдача", - говорить Остапенко.

Під час досліджень на території поблизу храму знайшли понад 700 поховань, переважно - місцевих жителів. Втім, деякі ділянки ще не повністю досліджені.

"У церкви Спаса на Берестові - особливий режим використання - вона функціонує як музей і її можуть відвідати усі бажаючі, але лише з квітня по жовтень", - каже очільник Заповідника.

Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на БерестовіУ церкві збереглись розписи ХІІV ст. і одна фреска ХІІ ст. (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Читайте також про те, що Успенський собор у Лаврі став символом відбудови України. Його підірвали комуністи у 1941 році, а відновили святиню невдовзі після проголошення нашої незалежності. Більшість храму розписана у стилі козацького бароко, а Андріївський приділ МП самовільно розмалював у стилі російської церкви.

Раніше ми писали про те, як МП перетворював Києво-Печерську лавру на "оплот русского мира" в Україні.

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