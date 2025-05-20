ua en ru
Вт, 20 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на Берестове

Вторник 20 мая 2025 12:37
UA EN RU
Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на Берестове Церковь Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко, Роман Кот

В самом сердце Киева расположена церковь, которая хранит следы княжеской эпохи и связана с именами Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого. Именно здесь, вероятно, похоронен основатель Москвы. В 90-х годах Россия просила передать храм ей, но получила отказ.

Об уникальности церкви и ее тайнах в интервью для РБК-Украина рассказал Генеральный директор "Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Княжеская усыпальница в Лавре

Церковь Спаса на Берестове, что на территории Киево-Печерской лавры, - один из величайших памятников XII века, который связан со знаменитым киевским князем Владимиром Мономахом. Это была княжеская церковь и усыпальница Мономаховичей.

"По исторической информации, в этом храме или возле него, похоронен основатель Москвы, сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, в то время - киевский князь", - говорит Максим Остапенко.

В конце 1990-х годов московская мэрия обратилась к Лавре с просьбой передать России территорию храма. Заповедник, конечно же, отклонил ее.

"Этот храм удивительный. Его несколько раз перестраивали, сейчас он объединяет несколько разных стилей - Княжеской эпохи, неоготики, барокко и классицизма. Кроме участков с уникальными изображениями начала XII века, в храме сохранились фрески, которые заказал митрополит Киевский и всея Руси, архимандрит Киево-Печерской лавры Петр Могила в 1630-х годах", - объясняет директор Заповедника.

Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеМаксим Остапенко рассказал о церкви Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В храме сохранилась фреска, на которой изображен Петр Могила, а также его личная подпись. Хотя их создали через 500 лет после основания церкви, по стилю они соответствуют греческой традиции того времени.

"Церковь Спаса на Берестове сохранилась не полностью - в княжеские времена XII века она была втрое больше. После разрушения в монгольские времена храм отстроил выдающийся украинский и европейский духовный лидер ХVII века - Петр Могила", - добавляет эксперт.

Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеНаследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеНаследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеНаследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеФрески в церкви Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Спаса на Берестове - место упокоения Юрия Долгорукого?

"В храме и на прилегающей территории еще с XIX века осуществлялись археологические исследования. С середины ХХ века основной задачей археологов стал поиск места захоронения князя-основателя Москвы. Но их постигла неудача", - говорит Остапенко.

Во время исследований на территории вблизи храма нашли более 700 захоронений, преимущественно - местных жителей. Но некоторые участки еще не полностью исследованы.

"У церкви Спаса на Берестове - особый режим использования - она функционирует как музей и ее могут посетить все желающие, но только с апреля по октябрь", - говорит глава заповедника.

Наследие времен Мономаха. Что скрывает уникальная церковь Спаса на БерестовеВ церкви сохранились росписи ХІІѴ века и одна фреска ХІІ века (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Читайте также о том, что Успенский собор в Лавре стал символом восстановления Украины. Его взорвали коммунисты в 1941 году, а восстановили святыню вскоре после провозглашения нашей независимости. Большинство храма расписано в стиле казацкого барокко, а Андреевский придел МП самовольно разрисовал в стиле российской церкви.

Ранее мы писали о том, как МП превращал Киево-Печерскую лавру в "оплот русского мира" в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Зеленский: Украина готова к переговорам, но на столе должны быть реалистичные предложения
Зеленский: Украина готова к переговорам, но на столе должны быть реалистичные предложения
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич