"Пам'ятай, якою ціною": акція у центрі Києва до Дня захисників та захисниць (фото, відео)

Учасники акції підняли плакати з різними закликами, серед них: "Зупинись! Вийди з авто та вшануй", "Будьмо гідними захисників і захисниць", "Пам'ятай, якою ціною", "Стою за...", "Пам'ять - це дія".

Акцію організувала ГО "Вшануй". Особлива частина - персоналізована хвилина мовчання "Стою за…", яка пройшла по Україні, зокрема в Києві.

Жителі столиці зупинялися, виходили з автівок і хвилиною мовчання вшановували полеглих героїв.

Організатори наголошують, що пам’ять - це не лише про минуле. Це про те, якою буде наша спільнота завтра.

Фото: Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць України (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Якщо не подбати про неї сьогодні, ми втратимо не лише історії, а й опору для майбутнього. Тому ми вчимося робити пам’ять сталою - через стратегію, команду, структуру", - зазначили в ГО "Вшануй".

День захисників та захисниць України

Сьогодні в Україні одразу три визначні свята. Це - День захисників і захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Зазначимо, що День захисників і захисниць України є державним святом, присвяченим вшануванню військових, які боронять незалежність і територіальну цілісність країни.

Його дата збігається з християнським святом Покрови, яке після переходу українських церков на новоюліанський календар змістилося з 14 на 1 жовтня.