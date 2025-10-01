UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Пам'ятай, якою ціною": акція у центрі Києва до Дня захисників та захисниць (фото, відео)

Фото: Київ долучився до вшанування захисників та захисниць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Марія Кучерявець

Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць. Захід відбувся у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції підняли плакати з різними закликами, серед них: "Зупинись! Вийди з авто та вшануй", "Будьмо гідними захисників і захисниць", "Пам'ятай, якою ціною", "Стою за...", "Пам'ять - це дія".

Акцію організувала ГО "Вшануй". Особлива частина - персоналізована хвилина мовчання "Стою за…", яка пройшла по Україні, зокрема в Києві.

Жителі столиці зупинялися, виходили з автівок і хвилиною мовчання вшановували полеглих героїв.

Організатори наголошують, що пам’ять - це не лише про минуле. Це про те, якою буде наша спільнота завтра.

 
Фото: Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць України (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Якщо не подбати про неї сьогодні, ми втратимо не лише історії, а й опору для майбутнього. Тому ми вчимося робити пам’ять сталою - через стратегію, команду, структуру", - зазначили в ГО "Вшануй".

 

День захисників та захисниць України

Сьогодні в Україні одразу три визначні свята. Це - День захисників і захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Зазначимо, що День захисників і захисниць України є державним святом, присвяченим вшануванню військових, які боронять незалежність і територіальну цілісність країни. 

Його дата збігається з християнським святом Покрови, яке після переходу українських церков на новоюліанський календар змістилося з 14 на 1 жовтня. 

Більше про День захисників і захисниць України та чому змінили дату святкування - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також видання до Дня захисників і захисниць зібрало історії військових, які уособлюють силу й мужність нашого народу у боротьбі проти окупантів.

Нагадуємо, що вже від цього тижня у Києві щодня перекривають Хрещатик. О 09:00 столиця зупинятиметься на час загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і захисниць.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкраїна