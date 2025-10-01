"Пам'ятай, якою ціною": акція у центрі Києва до Дня захисників та захисниць (фото, відео)

Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць. Захід відбувся у центрі міста.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Учасники акції підняли плакати з різними закликами, серед них: "Зупинись! Вийди з авто та вшануй", "Будьмо гідними захисників і захисниць", "Пам'ятай, якою ціною", "Стою за...", "Пам'ять - це дія".
Акцію організувала ГО "Вшануй". Особлива частина - персоналізована хвилина мовчання "Стою за…", яка пройшла по Україні, зокрема в Києві.
Жителі столиці зупинялися, виходили з автівок і хвилиною мовчання вшановували полеглих героїв.
Організатори наголошують, що пам’ять - це не лише про минуле. Це про те, якою буде наша спільнота завтра.
"Якщо не подбати про неї сьогодні, ми втратимо не лише історії, а й опору для майбутнього. Тому ми вчимося робити пам’ять сталою - через стратегію, команду, структуру", - зазначили в ГО "Вшануй".
Сьогодні в Україні одразу три визначні свята. Це - День захисників і захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.
Зазначимо, що День захисників і захисниць України є державним святом, присвяченим вшануванню військових, які боронять незалежність і територіальну цілісність країни.
Його дата збігається з християнським святом Покрови, яке після переходу українських церков на новоюліанський календар змістилося з 14 на 1 жовтня.
Нагадуємо, що вже від цього тижня у Києві щодня перекривають Хрещатик. О 09:00 столиця зупинятиметься на час загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і захисниць.