"Помни, какой ценой": акция в центре Киева ко Дню защитников и защитниц (фото, видео)

Фото: Киев присоединился к чествованию защитников и защитниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Мария Кучерявец

Киев присоединился к всеукраинской акции памяти защитников и защитниц. Мероприятие состоялось в центре города.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции подняли плакаты с различными призывами, среди них: "Остановись! Выйди из авто и почти", "Будем достойными защитников и защитниц", "Помни, какой ценой", "Стою за...", "Память - это действие".

Акцию организовала ОО "Вшануй". Особая часть - персонализированная минута молчания "Стою за...", которая прошла по Украине, в частности в Киеве.

Жители столицы останавливались, выходили из автомобилей и минутой молчания чествовали павших героев.

Организаторы подчеркивают, что память - это не только о прошлом. Это о том, каким будет наше сообщество завтра.

 
Фото: Киев присоединился к всеукраинской акции памяти защитников и защитниц Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Если не позаботиться о ней сегодня, мы потеряем не только историю, но и опору для будущего. Поэтому мы учимся делать память постоянной - через стратегию, команду, структуру", - отметили в ОО "Вшануй".

 

День защитников и защитниц Украины

Сегодня в Украине сразу три выдающихся праздника. Это - День защитников и защитниц Украины, День Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Отметим, что День защитников и защитниц Украины является государственным праздником, посвященным чествованию военных, которые защищают независимость и территориальную целостность страны.

Его дата совпадает с христианским праздником Покрова, который после перехода украинских церквей на новоюлианский календарь сместился с 14 на 1 октября.

 

Больше о Дне защитников и защитниц Украины и почему изменили дату празднования - в отдельном материале РБК-Украина.

Также издание ко Дню защитников и защитниц собрало истории военных, которые олицетворяют силу и мужество нашего народа в борьбе против оккупантов.

Напоминаем, что уже с этой недели в Киеве ежедневно перекрывают Крещатик. В 09:00 столица будет останавливаться на время общенациональной минуты молчания, чтобы почтить память павших защитников и защитниц.

