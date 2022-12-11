Палять там, де треба. У штабі вагнерівців в Луганській області сталася "бавовна"

Зазначимо, що російські пропогандистські медіа повідомляли, що українські військові нібито нанесли удар по так званому "гостьовому будинку Жданова" у Кадіївці.

"Вони все ж таки дослуховуються до нашого президента і палять там, де треба. У них там відбулася "бавовна" - якраз там, де був штаб "вагнерівців"", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни навіть не приховують, що зазнали величезних втрат. Він додав, що медицина у них не на належному рівні, тому Гайдай впевнений, що половина окупантів помре навіть до того, як їм нададуть першу допомогу.

Нагадаємо, у медичних закладах окупованої Луганської області закінчуються ліки, їх отримують лише загарбники.

Також повідомлялося, що в Луганської області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування окупантів.

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