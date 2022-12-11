UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Палять там, де треба. У штабі вагнерівців в Луганській області сталася "бавовна"

Ілюстративне фото: у штабі вагнерівців в Луганській області сталася "бавовна" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вночі стався приліт у штаб найманців приватної військової компанії "Вагнер" в окупованій Кадіївці Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначимо, що російські пропогандистські медіа повідомляли, що українські військові нібито нанесли удар по так званому "гостьовому будинку Жданова" у Кадіївці.

"Вони все ж таки дослуховуються до нашого президента і палять там, де треба. У них там відбулася "бавовна" - якраз там, де був штаб "вагнерівців"", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни навіть не приховують, що зазнали величезних втрат. Він додав, що медицина у них не на належному рівні, тому Гайдай впевнений, що половина окупантів помре навіть до того, як їм нададуть першу допомогу.

Нагадаємо, у медичних закладах окупованої Луганської області закінчуються ліки, їх отримують лише загарбники.

Також повідомлялося, що в Луганської області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна Росії проти України