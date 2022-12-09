ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Луганській області закінчуються ліки, їх отримують лише окупанти, - ОВА

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 09 грудня 2022 08:35
У Луганській області закінчуються ліки, їх отримують лише окупанти, - ОВА Фото: в Луганській області закінчуються ліки, їх отримують лише окупанти (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У медзакладах тимчасово окупованої Луганської області закінчуються ліки. Однак загарбники ігнорують це питання і займаються здоров'ям лише свої військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Стала відомою ще одна складова ситуації, що сталася, крім переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків. У медзакладах закінчується запас ліків - окупаційна влада ігнорує це питання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, все, що завозиться з Росії - спрямовується на потреби окупантів.

"Так само, як і персонал, який підвезли з регіонів Росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - зазначено в повідомленні.

Тим часом росіяни продовжують впровадження примусової паспортизації.

"Зрозуміло, що перші на черзі - бюджетники та пенсіонери, яким просто погрожують залишити без грошей", - повідомили в ОВА.

Серед інших - додатковий тиск здійснюється на медиків.

"Їх поставили перед вибором - отримати папірець або звільнитися. Аби відновити втрачені реєстраційні документи на авто, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія - теж треба пред’явити паспорт РФ. Коли він не потрібен? Під час примусової мобілізації", - додають в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області проводять мобілізацію лікарів.

Додамо, також ми писали, що лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі Луганская ОГА Війна Росії проти України
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці