UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Пальне та продукти дорожчають: чи планує уряд стримувати ціни

12:40 27.03.2026 Пт
2 хв
Як Кабмін збирається стримувати удар від сплеску цін
aimg Ірина Глухова
Фото: Юлія Свириденко (facebook.com yulia.svyrydenko)

Уряд не планує запроваджувати жорстке регулювання цін на пальне та продукти на тлі їх зростання. Головним завданням наразі є насичення ринку ресурсом та недопущення дефіциту.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.

За словами прем'єрки, стрибок цін на пальне та продукти "є відображенням глобальних трендів, спричинених війною в Ірані і Україна бачить на собі віддзеркалення цих процесів".

Наразі уряд надає підтримку найуразливішим категоріям населення: пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим. Так, у квітні вони отримають одноразову допомогу у розмірі 1 500 гривень.

Щодо того, чи буде уряд застосовувати жорсткий контроль над цінами на пальне, Свириденко підкреслила, що пріоритетом є достатнє забезпечення ринку від дефіциту.

"Зараз головне наситити ринок достатньо кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального. Власне, над цим працюємо в тісній координації з операторами ринку. Треба створити всі умови для того, щоб у нас був продукт достатньої кількості", - пояснила урядовиця.

Вона наголосила, що пріоритетом є армія, медики, комунальні та інші служби.

Також уряд продовжує програму «кешбек», яка дозволяє частково компенсувати витрати населення на пальне та товари першої потреби.

Подорожчання в Україні

Після стрімкого зростання цін на пальне через війну в Ірані українці вже відчули подорожчання продуктів у магазинах, проте причини цього коливання різняться для кожного продукту.

У березні в Україні спостерігається поступове зростання цін на гречку через зменшення врожаю та посівних площ.

Прогнозується, що вартість популярної крупи продовжить зростати до серпня 2026 року, але дефіциту не очікується.

Також нещодавно в медіа з'явились тривожні прогнози про дефіцит пального у квітні. РБК-Україна розпитало паливного експерта Володимира Омельченка, чи дійсно існує така загроза.

Крім того, у Нацбанку оцінили ризики війни в Ірані для гаманців українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія СвириденкоЦіни на бензинЦіни в Україні