Пальне дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 21 квітня

Головне: Бензин : ціни на найпопулярніший А-95 в межах 69,90-75,99 грн.

: ціни на найпопулярніший А-95 в межах 69,90-75,99 грн. Дизель : мережі OKKO та WOG знизили вартість стандартного ДП одразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила ціну на 1,60 грн.

: мережі OKKO та WOG знизили вартість стандартного ДП одразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила ціну на 1,60 грн. Автогаз: найдешевше заправитися можна на АЗС "Укрнафти", де ціна впала на 1 грн і становить 48,90 грн, тоді як на інших мережах вона тримається на рівні 49,90 грн.

Як змінилися ціни на пальне

OKKO та WOG суттєво знизили вартість стандартного дизельного пального - на 2 грн/л порівняно з попереднім днем. Воно на обох мережах продається по 89,90 грн за літр.

Аналогічне здешевлення спостерігається і на брендове ДП (92,90 грн замість 94,90 грн).

Фото: ціни на популярних АЗС 21 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас дизель та автогаз стали дешевшими на державній "Укрнафті" - на 1,60 грн та 1 грн відповідно.

Мережа SOCAR наразі зберігає цінники без змін порівняно з даними за 20 квітня.

Деталізація цін на АЗС 21 квітня

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Євро: 75,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 85,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Євро: 75,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 79,99 грн

Бензин А-95: 75,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"