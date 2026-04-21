Пальне дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 21 квітня

13:25 21.04.2026 Вт
2 хв
Дизель подешевшав одразу на 2 гривні
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на АЗС пішли вниз (Getty Images)

Популярні мережі АЗС переписали цінники на ДП та автогаз. Власники дизельних авто можуть заправитися вигідніше.

РБК-Україна розповідає, як змінилися ціни на АЗС 21 квітня та де заправитися дешевше.

Головне:

  • Бензин: ціни на найпопулярніший А-95 в межах 69,90-75,99 грн.
  • Дизель: мережі OKKO та WOG знизили вартість стандартного ДП одразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила ціну на 1,60 грн.
  • Автогаз: найдешевше заправитися можна на АЗС "Укрнафти", де ціна впала на 1 грн і становить 48,90 грн, тоді як на інших мережах вона тримається на рівні 49,90 грн.

Як змінилися ціни на пальне

OKKO та WOG суттєво знизили вартість стандартного дизельного пального - на 2 грн/л порівняно з попереднім днем. Воно на обох мережах продається по 89,90 грн за літр.

Аналогічне здешевлення спостерігається і на брендове ДП (92,90 грн замість 94,90 грн).

Фото: ціни на популярних АЗС 21 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас дизель та автогаз стали дешевшими на державній "Укрнафті" - на 1,60 грн та 1 грн відповідно.

Мережа SOCAR наразі зберігає цінники без змін порівняно з даними за 20 квітня.

Деталізація цін на АЗС 21 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
