Як світові конфлікти прискорять ріст цін в Україні: прогноз НБУ на 2026 рік

18:00 17.04.2026 Пт
У Нацбанку відстежили прямий зв'язок між світовими конфліктами та вартістю життя в Україні
Сергій Козачук
Як світові конфлікти прискорять ріст цін в Україні: прогноз НБУ на 2026 рік Фото: війна на Близькому Сході прискорила інфляцію в Україні через подорожчання палива (Getty Images)

Війна на Близькому Сході прискорила інфляцію в Україні через подорожчання палива, що змусило НБУ переглянути прогнози та призупинити зниження облікової ставки.

Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Нацбанку.

Вплив на ціни та інфляцію

Березневе зростання цін на пальне, спровоковане конфліктом на Близькому Сході, додало до української інфляції 0,4 в. п. Через це інфляційний тренд розвернувся раніше очікуваного - вже у березні показник прискорився до 7,9%.

За оцінками НБУ, загальний вплив дорогого палива на інфляцію у 2026 році може становити від 1,5% до 2,8% (враховуючи вторинні ефекти). Проте остаточні цифри будуть оприлюднені в новому макропрогнозі, оскільки існують і стримуючі чинники.

Ризики для економіки та ВВП

Прямий вплив на український ВВП наразі обмежений, проте Нацбанк вбачає загрози у вторинних ефектах. Зокрема, йдеться про можливе вичерпання світових запасів зброї та збільшення доходів Росії від продажу нафти.

"Дорожча нафта не вирішить глобально проблеми російської економіки, але дасть додатковий ресурс", - зазначив Лепушинський.

Реакція НБУ та облікова ставка

Через нові ризики регулятор уже зберіг облікову ставку на рівні березня, хоча раніше планувалося її зниження. Подальші кроки залежатимуть від стійкості інфляційних очікувань.

НБУ готовий відтермінувати цикл зниження ставки або навіть підвищити її у разі зростання загроз. Також Нацбанк планує активно підтримувати стійкість валютного ринку.

"За ризиків дестабілізації будемо і надалі наочно демонструвати свою присутність на ньому", - підкреслив заступник голови НБУ.

Нацбанк пояснив, чому в Україні підскочили ціни

Нагадаємо, нещодавно у Національному банку пояснили основні причини стрімкого подорожчання товарів та послуг в Україні. За даними регулятора, головними факторами стали конфлікт на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, що потягнуло за собою вартість пального.

Крім того, за даними Держстату, протягом березня 2026 року ціни в Україні рвонули вгору на 1,7% порівняно з лютим, а річна інфляція прискорилася до 7,9%. Найбільше здорожчання зафіксовано в категоріях, які найбільше залежать від вартості енергоносіїв та логістики.

Також ще наприкінці березня НБУ попереджав про зміну інфляційної траєкторії. Тоді зазначалося, що подорожчання газу та пального через нестабільність на зовнішніх ринках почне відображатися на українських цінниках швидше, ніж прогнозувалося раніше.

