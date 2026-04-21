Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 21 апреля

Главное: Бензин : цены на самый популярный А-95 в пределах 69,90-75,99 грн.

: цены на самый популярный А-95 в пределах 69,90-75,99 грн. Дизель : сети OKKO и WOG снизили стоимость стандартного ДТ сразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила цену на 1,60 грн.

: сети OKKO и WOG снизили стоимость стандартного ДТ сразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила цену на 1,60 грн. Автогаз: дешевле всего заправиться можно на АЗС "Укрнафты", где цена упала на 1 грн и составляет 48,90 грн, тогда как на других сетях она держится на уровне 49,90 грн.

Как изменились цены на топливо

OKKO и WOG существенно снизили стоимость стандартного дизельного топлива - на 2 грн/л по сравнению с предыдущим днем. Оно на обеих сетях продается по 89,90 грн за литр.

Аналогичное удешевление наблюдается и на брендовое ДТ (92,90 грн вместо 94,90 грн).

Фото: цены на популярных АЗС 21 апреля (инфографика РБК-Украина)

В то же время дизель и автогаз стали дешевле на государственной "Укрнафте" - на 1,60 грн и 1 грн соответственно.

Сеть SOCAR пока сохраняет ценники без изменений по сравнению с данными за 20 апреля.

Детализация цен на АЗС 21 апреля

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Евро: 75,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 85,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Евро: 75,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 79,99 грн.

Бензин А-95: 75,99 грн

ДТ NANO Extro: 94,99 грн.

ДТ NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"