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Паливо подорожчало за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Україна, Четвер 02 листопада 2023 15:29
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Паливо подорожчало за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на пальне виросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли за останній місяць. Найбільше подорожчав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 2 листопада на бензин А-95 становлять 55,52 гривні за літр (+0,40 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,79 гривні за літр (+0,70 гривні), на автогаз 29,31 гривні за літр (+3,56 гривні).

Паливо подорожчало за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Ціни на АЗС 2 листопада

Паливо подорожчало за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Прогноз до кінця осені

Основним чинником, який впливатиме на ціну палива в Україні восени цього року, будуть світові ціни на нафту. Як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, бензин і дизель коштуватимуть 60 гривень за літр, якщо нафта буде дорожчою за 95 доларів за барель.

Сьогодні нафта коштує близько 85 доларів за барель. За останній місяць ціни впали на 10 доларів.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне паливо - на 8-10 гривень.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. За серпень бензин та дизель подорожчали ще на 4-5 гривень. За вересень ціни піднялися на 2-2,5 гривні.

За даними НБУ, повернення довоєнного рівня податків додасть приблизно 0,7 в.п. прямого вкладу в інфляцію. Крім того, це надаватиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості палива на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

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Ціни на бензин
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