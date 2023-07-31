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Бензин та дизель після підвищення податків подорожчали на 10%: ціни на АЗС

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 13:26
Бензин та дизель після підвищення податків подорожчали на 10%: ціни на АЗС Фото: ціни на пальне зросли на АЗС на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 31 липня 2023 року порівняно з кінцем червня піднялися приблизно на 10%. Зростання цін спричинено підвищенням податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні за місяць), на дизельне пальне 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз 23, 46 гривень за літр (+1,53 гривні).

Бензин та дизель після підвищення податків подорожчали на 10%: ціни на АЗС

Ціни на АЗС 31 липня

Бензин та дизель після підвищення податків подорожчали на 10%: ціни на АЗС

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, податкове навантаження зросло з 1 липня на бензин на 11 гривень за літр, на дизельне паливо - на 8 гривень, на газ - на 3 гривні.

Куюн не виключив, що частина з цих податків, 2-3 гривні, буде амортизована за рахунок націнки АЗС і підвищення на бензин буде менше 11 гривень.

В результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень – автогаз на 3 гривні.

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