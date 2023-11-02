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Топливо подорожало за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Украина, Четверг 02 ноября 2023 15:29
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Топливо подорожало за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены на топливо выросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине выросли за последний месяц. Больше всего подорожал автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 2 ноября на бензин А-95 составляют 55,52 гривен за литр (+0,40 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,79 гривен за литр (+0,70 гривен), на автогаз 29,31 гривен за литр (+3,56 гривен).

Топливо подорожало за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Цены на АЗС 2 ноября

Топливо подорожало за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Прогноз до конца осени

Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине этой осенью, будут мировые цены на нефть. Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, бензин и дизель будут стоить 60 гривен за литр, если нефть будет дороже 95 долларов за баррель.

Сегодня нефть стоит около 85 долларов за баррель. За последний месяц цены упали на 10 долларов.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно было привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. За август бензин и дизель подорожали еще на 4-5 гривен. За сентябрь цены поднялись на 2-2,5 гривны.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавит примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.

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