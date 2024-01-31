Паливо подешевшало в Україні за січень: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 січня на бензин А-95 становлять 50,74 гривні за літр (-0,74 гривні за місяць), на дизельне паливо 50,82 гривні за літр (-0,68 гривні), на автогаз 27,38 гривні за літр (-2,45 гривні).

Ціни на АЗС 31 січня

Причини зміни цін

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

Сьогодні нафту Brent коштує близько 82 доларів за барель. Зростання у січні було викликане напруженістю в Червоному морі та атаками терористів-хуситів, яких підтримує Іран, на кораблі.

МВФ прогнозує, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році. Крім того, ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.