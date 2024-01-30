МВФ покращив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook ( WEO ) за січень 2024 року.

Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у Сполучених Штатах і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024-2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.

"Хмари починають розходитися. Світова економіка починає остаточний рух до м'якої посадки, при цьому інфляція неухильно знижується, а зростання сповільнюється. Але темпи зростання залишаються повільними, і попереду можуть виникнути турбулентності", - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

За його словами, глобальна активність виявилася стійкою у другій половині минулого року, оскільки фактори попиту та пропозиції підтримали провідні економіки. Щодо попиту, вищі приватні та державні витрати підтримали активність, незважаючи на жорсткі грошово-кредитні умови. Що стосується пропозиції, то, незважаючи на геополітичну невизначеність, що відновилася, допомогло збільшення участі робочої сили, поліпшення ланцюжків поставок і низькі ціни на енергоносії та сировинні товари.

Світова інфляція

У більшості регіонів інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, на тлі послаблення проблем з боку пропозиції та обмежувальної грошово-кредитної політики. Очікується, що глобальна інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, при цьому прогноз на 2025 рік буде переглянуто у бік зниження.

МВФ заявив, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році порівняно з падінням на 0,7%, яке він прогнозував у жовтні, і заявив, що ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

МВФ заявив, що нові стрибки цін на сировинні товари через геополітичні потрясіння, включаючи напади на судноплавство в Червоному морі, можуть продовжити жорсткі монетарні умови. Гурінша повідомив, що МВФ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході, але ширший економічний вплив залишається "щодо обмеженим".

"Схоже, що зараз це не є основним джерелом потенційного відновлення інфляції пропозиції", - сказав він.