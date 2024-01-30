ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МВФ покращив прогноз зростання світової економіки

Вашингтон, Вівторок 30 січня 2024 15:44
UA EN RU
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки Фото: МВФ прогнозує зростання світової економіки у 2024 році на 3,1% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (WEO) за січень 2024 року.

Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у Сполучених Штатах і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024-2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.

"Хмари починають розходитися. Світова економіка починає остаточний рух до м'якої посадки, при цьому інфляція неухильно знижується, а зростання сповільнюється. Але темпи зростання залишаються повільними, і попереду можуть виникнути турбулентності", - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

За його словами, глобальна активність виявилася стійкою у другій половині минулого року, оскільки фактори попиту та пропозиції підтримали провідні економіки. Щодо попиту, вищі приватні та державні витрати підтримали активність, незважаючи на жорсткі грошово-кредитні умови. Що стосується пропозиції, то, незважаючи на геополітичну невизначеність, що відновилася, допомогло збільшення участі робочої сили, поліпшення ланцюжків поставок і низькі ціни на енергоносії та сировинні товари.

Світова інфляція

У більшості регіонів інфляція знижується швидше, ніж очікувалося, на тлі послаблення проблем з боку пропозиції та обмежувальної грошово-кредитної політики. Очікується, що глобальна інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, при цьому прогноз на 2025 рік буде переглянуто у бік зниження.

МВФ заявив, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році порівняно з падінням на 0,7%, яке він прогнозував у жовтні, і заявив, що ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

МВФ заявив, що нові стрибки цін на сировинні товари через геополітичні потрясіння, включаючи напади на судноплавство в Червоному морі, можуть продовжити жорсткі монетарні умови. Гурінша повідомив, що МВФ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході, але ширший економічний вплив залишається "щодо обмеженим".

"Схоже, що зараз це не є основним джерелом потенційного відновлення інфляції пропозиції", - сказав він.

МВФ покращив прогноз зростання світової економіки

Напомним, в ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (из предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда