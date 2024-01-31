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Топливо подешевело в Украине за январь: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Фото: цены на дизель и бензин упали за январь на 70 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо Украине снизились в январе 2024 года примерно на 70 копеек. Автогаз подешевел более значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 января на бензин А-95 составляют 50,74 гривен за литр (-0,74 гривен за месяц), на дизельное топливо 50,82 гривен за литр (-0,68 гривен), на автогаз 27,38 гривен за литр (-2,45 гривен).

Цены на АЗС 31 января

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

Сегодня нефть Brent стоит около 82 долларов за баррель. Рост в январе был вызван напряженностью в Красном море и атаками террористов-хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли.

МВФ прогнозирует, что средние цены на нефть упадут на 2,3% в 2024 году. Кроме того, цены упадут на 4,8% в 2025 году.

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Цены на бензин