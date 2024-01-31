ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паливо подешевшало в Україні за січень: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Україна, Середа 31 січня 2024 13:41
UA EN RU
Паливо подешевшало в Україні за січень: скільки коштують бензин, дизель та автогаз Фото: ціни на дизель та бензин впали за січень на 70 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо Україні знизилися у січні 2024 року приблизно на 70 копійок. Автогаз подешевшав значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 січня на бензин А-95 становлять 50,74 гривні за літр (-0,74 гривні за місяць), на дизельне паливо 50,82 гривні за літр (-0,68 гривні), на автогаз 27,38 гривні за літр (-2,45 гривні).

Паливо подешевшало в Україні за січень: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Ціни на АЗС 31 січня

Паливо подешевшало в Україні за січень: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Причини зміни цін

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

Сьогодні нафту Brent коштує близько 82 доларів за барель. Зростання у січні було викликане напруженістю в Червоному морі та атаками терористів-хуситів, яких підтримує Іран, на кораблі.

МВФ прогнозує, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році. Крім того, ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії