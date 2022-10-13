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Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць

Фото: бензин та дизель у вересні подешевшали на 1%, автогаз на 4% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, восени 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується. Водночас зберігається потенціал зниження цін на автомобільний газ.

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Ціни на бензин