Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.