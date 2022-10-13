Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в сентябре 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с августом 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривен за литр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,0% до 53,1 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 4,0% до 26,1 гривен за литр.
Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.
Как сообщало РБК-Украина, осенью 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.