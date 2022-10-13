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Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц

Фото: бензин и дизель в сентябре подешевели на 1%, автогаз на 4% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в сентябре 2022 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с августом 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривен за литр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,0% до 53,1 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 4,0% до 26,1 гривен за литр.

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, осенью 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

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Цены на бензин