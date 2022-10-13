Топливо дешевеет: как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц

По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с августом 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривен за литр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,0% до 53,1 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 4,0% до 26,1 гривен за литр.