Окупанти в Криму ще більше посилили "бан" на продаж бензину

У тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж бензину. Тепер один водій може купити тільки до 20 літрів палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову Криму" Сергія Аксьонова в Telegram.
"Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива - не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою", - розповів Аксьонов.
Він додав, що обмеження, які були введені раніше, не дають змоги "повністю вирівняти ситуацію з наявністю необхідного обсягу автомобільного палива на АЗС Криму".
Аксьонов також визнав, що такі заходи не означають, що паливо на тимчасово окупованому півострові "з'явиться цього тижня".
"Той обсяг пального, який зайшов у п'ятницю (26 вересня - ред.), у суботу та неділю до обіду практично все в повному обсязі було розкуплено", - уточнив він.
Варто зауважити, що значні проблеми з пальним на території Криму виникли через успішні атаки України на російські нафтопереробні заводи.
Цього тижня "влада" тимчасово окупованого півострова запровадила обмеження - максимум 30 літрів в одні руки.
На цьому тлі біля АЗС у Криму вишикувалися величезні черги. У мережі публікували відповідні відео.