Окупанти в Криму ще більше посилили "бан" на продаж бензину

"Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива - не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою", - розповів Аксьонов.

Він додав, що обмеження, які були введені раніше, не дають змоги "повністю вирівняти ситуацію з наявністю необхідного обсягу автомобільного палива на АЗС Криму".

Аксьонов також визнав, що такі заходи не означають, що паливо на тимчасово окупованому півострові "з'явиться цього тижня".

"Той обсяг пального, який зайшов у п'ятницю (26 вересня - ред.), у суботу та неділю до обіду практично все в повному обсязі було розкуплено", - уточнив він.