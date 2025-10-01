Оккупанты в Крыму еще больше ужесточили "бан" на продажу бензина

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива - не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере", - рассказал Аксенов.

Он добавил, что ограничения, которые были введены ранее, не позволяют "полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма".

Аксенов также признал, что такие меры не означают, что топливо на временно оккупированном полуострове "появится на этой неделе".

"Тот объем топлива, который зашел в пятницу (26 сентября - ред.), в субботу и воскресенье до обеда практически все в полном объеме было раскуплено", - уточнил он.